Tre pareggi di fila e Immobile non basta: Lazio, il treno Champions corre

© foto di Federico Gaetano

Tre pareggi di fila: nell'ordine, Sassuolo, Milan e Chievo. Tutti per 1-1. In Europa una sconfitta che sa di figuraccia in casa dell'Apollon Limassol: sono i numeri a fotografare lo stato di salute della Lazio. Che non vince dall'8 novembre, 2-1 in casa con l'Olympique Marsiglia, o dal 4 novembre se preferite il campionato, 4-1 sempre in casa contro la SPAL. Quattro gare di fila, tra copppa e Serie A, senza vittorie, con il Milan che arriva al sorpasso. E Ciro Immobile non basta più.

Dei venti gol siglati in campionato dalla Lazio, nove arrivano dal numero 17. Quasi il 50%: numeri, per essere chiari, a cui Immobile ha abituato i suoi compagni negli ultimi anni. Però la Lazio di Simone Inzaghi, negli ultimi anni, è anche stata una squadra in grado di decidere le partite con più soluzioni, più alternative. In questo momento, fatica a vincere, anche se Immobile segna come oggi. Un trend, per i biancocelesti, da invertire: la Roma andrà piano, ma il treno che mira alla Champions League ha una locomotiva che si chiama Milan e in questo momento spinge.