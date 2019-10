Tre punti e tre punte. La manifestazione di forza di Sarri a Conte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. Insieme, per nove lunghissimi minuti. Come una dichiarazione di guerra, Maurizio Sarri che segna il territorio col tridente da bar. Che è una suggestione, che è l'equilibrista ebbro che regala un sussulto di splendida emozione. E' presto, per la Juventus, per questa Juventus. E lo sa Sarri, lo sanno i giocatori, lo sanno Dybala, Higuain e Ronaldo. Però nove minuti a San Siro, in territorio avversario, sono un Manifesto, più che una scelta tattica. Il grido e una presa d'imposizione, più che di posizione. La manifestazione di superiorità, la voce grossa, e tutto quel che poi di lì rappresenta lo schierare insieme un dieci che è una seconda punta, un ventuno che è un nove e che sta facendo pure il rifinitore e un sette che è pure tutto il resto.

Tridente da bar Maurizio Sarri, che ieri ha alzato l'ascia triforcuta, prima della gara Champions col Bayer disse che "quella di vederli insieme dall'inizio è un'ipotesi affascinante se ne parliamo al bar, in campo devo pensare all'equilibrio ed è valida solo per spezzoni". Così è stato. Uno spezzone, non per spezzare la gara ma per segnare un marchio. Si è dimostrato coraggioso, Sarri, non certo impavido. Dietro alla scelta di metter dentro Higuain per Federico Bernardeschi è stata importante e ponderata, anche solo per nove iconici minuti. Per il vantaggio, non per l'arrembaggio. Per sfruttare l'inerzia, per dare il colpo di grazia, certo. Ma anche per gonfiare il petto e mandare un messaggio a chi del carattere e pure delle dichiarazioni forti ha fatto un marchio di fabbrica, Antonio Conte. Ha avuto ragione l'altro, stavolta, Sarri. Che ha messo in cascina tre punti. E tre punte. E che punte.