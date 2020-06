Tre punti, ma è sempre la solita Inter. Straripante e dominante solo a metà

Già, è sempre la solita Inter. Quella che, se non altro nella stramaggioranza dei casi, parte forte e soddisfa i palati anche più fini. Quella che prova subito ad imporre le proprie leggi: del gioco, del ritmo, del gol del vantaggio - più o meno - immediato. L'Inter del dominio e della personalità, della qualità e delle verticalizzazioni improvvise, delle sovrapposizioni e dei cross che piovono da tutte le parti. La squadra del tandem dei 41 gol stagionali, dei centrocampisti che pressano alto, delle conclusioni da lontano. Il problema è che, in aggiunta a tutti questi fattori, i nerazzurri confermano pure la scarsa durata, la parziale tenuta, la concentrazione a metà. Aspetti, questi, che contraddistinguono i top club dagli altri. Vuol dire che la creatura di Antonio Conte top non lo è ancora. Servono, per stessa ammissione del condottiero interista, "il veleno che sportivamente ammazza l'avversario", il treno "degli step che dobbiamo compiere in fretta", "voglia di dare la vita in ogni partita che ci aspetta". Perché la Sampdoria, seppur un'ottima squadra nel secondo tempo di San Siro, non è il Borussia Dortmund, non è il Barcellona, non è la Lazio e neppure la Juventus. Tre punti dovevano essere e tre punti, infine, sono stati. Ma non c'è più tempo, l'Inter per pensare davvero di infastidire chi le sta davanti, l'asticella la deve alzare subito. Altrimenti resterà la solita, senza trofei e con una bacheca che soffoca dalla polvere e dalla delusione.