Tre punti pesantissimi per il Bologna: 2-0 al Cagliari, salvezza riaperta

Bologna-Cagliari 2-0 al 90' (33' Pulgar, 76' Soriano)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tre punti pesantissimi in chiave salvezza per il Bologna: li firmano Pulgar su rigore e Soriano nella pripresa. Cade per 2-0 un Cagliari in netta difficoltà, dove Pavoletti ha la luce spenta e dove quella di Barella resta accesa solo nel primo tempo. Resta terzultima la formazione di Mihajlovic che torna a vincere in casa dopo averlo fatto per l'ultima volta addirittura a settembre, 161 giorni dopo. Prosegue invece lo score difficilissimo dei sardi lontano da casa col sesto ko consecutivo.

Le scelte di formazione Fuori Poli e dentro Dzemaili, gli emiliani giocano con un 4-3-3 che può trasformarsi in un 4-2-3-1 a seconda di che posizione prenderà in campo Soriano. Dietro coppia brasiliana al centro come già anticipato dallo stesso Mihajlovic in conferenza con Danilo e Lyanco. Davanti Sansone e Palacio ai fianchi di Santander. Nessuna sorpresa nel Cagliari: sarà 4-3-1-2 con Barella dietro a Joao Pedro e Pavoletti. Padoin e Ionita come interni e Bradaric in cabina di regia.

L'inizio è firmato Cragno Cinque sconfitte di fila per il Cagliari fuori casa, il Bologna non vince però dallo scorso settembre tra le mura amiche. Sono gli emiliani a provarci per primi, a spezzare la recente maledizione: palla in mezzo di Dijks, Santander attacca il primo palo ma Cragno si fa trovare altrettanto pronto. Al 9', poi, retropassaggio da brividi di Pisacane: Palacio sprinta, Cragno arriva per primo e manda fuori. Sempre il portiere protagonista: al 16' un'uscita non banale ma ricca di tempismo e di coraggio, permette al portiere di fermare Santander lanciato a rete. Tutto regolare, s'intende, ma nella caduta il Ropero si fa male alla spalla e pochi minuti dopo è costretto a uscire: sorpresa, Mihajlovic non mette una punta come Destro ma Orsolini con Palacio che va centrale.

Bologna avanti di rigore Il Cagliari vuole chiudere in anticipo la pratica salvezza, il Bologna ha bisogno di punti come ossigeno. L'uscita di Santander cambia gli emiliani, Palacio più che la sponda cerca la profondità. Il Cagliari risponde per la prima volta al 28', Barella sprinta ma spara su Skorupski. Poi è ancora Bologna, un minuto più tardi: il Trenza in area salta due uomini, palla bassa e tesa ma Pisacane salva sul fondo. Poi, al 33', l'episodio che apre la sfida: cross di Soriano e braccio largo in area di rigore di Bradaric: Irrati non ci pensa due volte e indica il dischetto. Decisione giusta del direttore di gara. Al 38' l'orgoglio riporta i sardi in area avversaria: cross di Barella, incornata di Joao Pedro ma la palla si stampa sulla traversa.

Cambia il Cagliari, resiste il Bologna Un solo cambio al 45': lo fa il Cagliari (il Bologna aveva già tolto Santander infortunato per Orsolini al 21'). E' Despodov, bulgaro che cambia tatticamente i sardi, ora col 4-3-1-2 con Barella che scala interno, Joao Pedro unico diez. Cambia il Cagliari, ma chi resiste davanti è il Bologna: punizione rapida al 49', Palacio brucia tutti e con un diagonale costringe Cragno a volare. Pochi istanti più tardi, Barella contro tutto il Bologna: solo che il gioco è fermo, Bradaric già ammonito per un fallo e il centrocampista azzurro viene ammonito alla stregua di Dzemaili, con Irrati che fatica a calmare gli animi.

Portieri protagonisti Skorupski fa una parata pazzesca su testata di Joao Pedro che incorna dal limite dell'area piccola: i centrali e Mbaye lo scordano, il polacco scende in stile ghighiottina e strozza il gol nelle corde vocali del brasiliano. Poi è ancora Cragno, in uscita su Orsolini dopo assist di Dzemaili. Ancora portiere sardo, poi, su conclusione di Sansone.

Made in Villarreal Maran sbilancia troppo il suo Cagliari: cinque tra attaccanti e trequartisti in campo, il Bologna resiste e raddoppia pure. Sansone ubriaca uno spento Srna, serve al centro per Soriano che anticipa Pisacane. E' 2-0, Cragno è incolpevole anche nell'occasione. Una rete 'made in Villarreal', con entrambi i giocatori arrivati dal Sottomarino Giallo a gennaio. Dopo il gol, dentro pure Birsa nei sardi, Mihajlovic mette dentro Svanberg e Falcinelli per dare fiato e tenere alta la squadra avanti di due. E ci riesce, con il Bologna che nello scontro diretto vince e, pur restando terzultimo, resta col fiato sul collo dell'Empoli e delle altre. Cagliari compreso.