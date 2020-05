Tre slot orari e possibile ripresa il 13 giugno con la 27°: la A si prepara al nuovo via

Novità sulla ripresa del campionato e sugli orari che dovrebbero avere le gare fissate nel prossimo calendario dalla Lega di Serie A. Questa ha previsto tre finestre, anche per venire incontro alle tv ore 16,30, 18,45 e 2. Lo spiega Repubblica.it. Potrebbe comunque essere programmato un riavvio che abbia come inizio la data del 13 giugno e la chiusura al 2 agosto. Questa è la novità importante, anche perché il Consiglio Federale ha stabilito come data ultima per il termine il 20 agosto. Secondo il sito del quotidiano, si ripartirebbe con la 27 giornata che era stata programmata per il 13,14 e 15 marzo. Ecco le partite: Verona-Napoli, Bologna-Juventus, Spal-Cagliari, Genoa-Parma, Torino-Udinese, Lecce-Milan, Fiorentina-Brescia, Atalanta-Lazio, Inter- Sassuolo, Roma-Sampdoria. Partitissima, Atalanta-Lazio, la quarta contro la seconda. In tutto in campo per 8 domeniche, 1 sabato e 3 turni infrasettimanali.