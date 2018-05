Tre squadre e giornate. Romane favorite, ma l'Inter rivuole la Champions

Romane in grande vantaggio, ma l'Inter rivuole la Champions, ha bisogno della Champions. A tre giornate dalla conclusione del campionato, la lotta per il ritorno nella massima competizione continentale è più aperta che mai, anche dopo il doppio passo in avanti delle romane, portatesi a più quattro negli ultimi novanta minuti di gioco. Questo, nel dettaglio il prossimo percorso delle squadre:

ROMA (70 punti) - Posticipo serale dall'alto coefficiente di difficoltà: i giallorossi se la vedranno con un Cagliari alla disperata ricerca di punti salvezza, mentre alla 37^ si torna a Roma, per affrontare gli attuali Campioni d'Italia. Ultimissima giornata di campionato in casa del Sassuolo, che a quel punto dovrebbe, condizionale obbligatorio, essere salvo.

LAZIO (70 punti) - L'ultimo successo ha portato una dote preziosissima per Simone Inzaghi, che non dovrà però sbagliare la sfida contro l'Atalanta, nel prossimo turno. Trasferta non semplice a Crotone nel penultimo turno, mentre la supersfida con l'Inter sarà decisiva solo in caso di pessimo cammino nelle due precedenti giornate. Più probabile che siano i nerazzurri a giocarsi il tutto per tutto.

INTER (66 punti) - A tre giornate dal termine, i nerazzurri si trovano in evidente posizione di svantaggio rispetto alle contendenti: non è assurdo dire che in caso di doppia vittoria romana nel prossimo weekend, i nerazzurri dovrebbero iniziare già a programmare la prossima Europa League. Ma finché c'è matematica c'è speranza, per cui sarà fondamentale fare filotto nelle sfide contro Udinese, Sassuolo e Lazio, ultime tre sfide del campionato di Spalletti.

QUESTO NEL DETTAGLIO IL CALENDARIO DELLE ULTIME 3 GIORNATE:*

Roma 70: CAGLIARI, Juventus, SASSUOLO.

Lazio 70: Atalanta, CROTONE, Inter.

Inter 66: UDINESE, Sassuolo, LAZIO.

* in maiuscolo le partite in trasferta