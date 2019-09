© foto di Insidefoto/Image Sport

Per lui sono arrivate offerte anche da 40 milioni. Napoli e Fiorentina lo hanno tentato in questa finestra di mercato e forse Domenico Berardi ha vacillato. Alla fine, però, il ragazzo di Cariati ha scelto di restare ancora una volta a Sassuolo, la squadra di cui è diventato il capitano e simbolo, forte anche del credito illimitato che gode nell'ambiente.

Tre squilli a Mancini -La sua ottava stagione in maglia neroverde è cominciata nel migliore dei modi. Il classe 1994, dopo aveva saltato la prima partita di campionato per squalifica, ha trascinato i compagni alla vittoria contro la Sampdoria con una strepitosa tripletta. In appena quattordici minuti, Berardi ha messo ha soqquadro la difesa ospite, dando un grosso dispiacere al suo mentore Di Francesco, che lo avrebbe voluto a Roma. De Zerbi, invece, se lo coccola e lo consiglia a Mancini per la Nazionale. Ogni anno sembra essere quello buono per la definitiva consacrazione: chissà che stavolta non arrivi davvero.