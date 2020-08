Tre su tre: è Italiano l'uomo playoff. E lo Spezia vola in Serie A

Solo perché in Serie A non si disputano playoff, altrimenti mister Vincenzo Italiano sarebbe in grado di vincere anche quelli.

Perché, dati alla mano, è il tecnico dello Spezia è l'uomo playoff. Indiscutibilmente l'uomo playoff. Quelli che ieri sera hanno premiato la formazione ligure, che, per la prima volta nella storia, ha raggiunto la Serie A, per di più al primo anno con Italiano in panchina: al Frosinone non è bastato il successo al "Picco" per 0-1 (servivano due gol di scarto per festeggiare dato che le Aquile in terra ciociara avevano centrato il medesimo risultato), e lo Spezia ha festeggiato uno storico traguardo.

Spareggi di B quindi vinti, ma, nel curriculum personale, Italiano può dire di aver vinto anche i playoff di Serie C. La scorsa stagione, la 2018-2019, infatti, il trainer era alla guida del Trapani, classificatosi secondo nel Girone C: un lungo percorso, poi la notte del "Provinciale", con il Piacenza battuto e la Serie B conquistata dai siciliani. La storia successiva è nota, i troppi problemi societari del club hanno portato a un solo anno di serie cadetta e poi a una quasi rovina, che ha visto intanto la retrocessione e ora il futuro appeso a un filo: incerta l'iscrizione al prossimo torneo, ma questa è un'altra storia.

Si lega invece a Italiano la storia dell'Arzignano Valchiampo, dove il mister è approdato nella stagione 2017-2018. I veneti, allora, si classificarono terzi nel girone C di Serie D, ma... vinsero i playoff battendo in finale il Campodarsego. Certo, spareggi quasi fini a sè stessi quelli dilettantistici, ma con la vittoria i gialloblù si misero nella condizione favorevole per un eventuale ripescaggio in Serie C.

A ogni modo, tre anni, tre panchine e tre playoff vinti consecutivamente, in tutte le categorie dove questi si giocano: se non è un traguardo questo...