© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per la terza volta in altrettante partite, il Napoli di Gennaro Gattuso va in svantaggio. In Napoli-Parma, prima gara del nuovo tecnico partenopeo, ci aveva pensato Kulusevski dopo 4 minuti a sbloccare la partita. In Sassuolo-Napoli, il match è stato sbloccato da Traorè poco prima della mezz'ora, mentre stasera l'Inter è passata in vantaggio al 14esimo grazie a Romelu Lukaku.

Solo il uno dei due precedenti la squadra di Gattuso è poi riuscita a ribaltare il punteggio, cioè nell'ultima gara del 2019 contro il Sassuolo.

Clicca qui per la diretta testuale di Napoli-Inter