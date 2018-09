Tre su tre in casa per il Genoa: Chievo cade sotto i colpi di Piatek-Pandev

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Terza vittoria stagionale per il Genoa di mister Ballardini, che conferma il suo ottimo andamento tra le mura del Ferraris (tre successi su tre) nella sesta giornata di campionato contro il ChievoVerona. Uomo copertina, ormai non è più una novità, quel Krzysztof Piatek già capace di entrare di diritto nella storia del club (è il primo giocatore del Grifone ad andare a segno in tutte e cinque le prime giornate di Serie A).

L'inizio del match è subito vibrante. Lazovic ci prova al 5', Giaccherini risponde al 9'. Ma l'occasione più ghiotta della prima mezz'ora capita a Pandev, che chiama Sorrentino al miracolo con un tiro da distanza ravvicinata dopo un colpo di testa di Spolli. Il Genoa conquista progressivamente il pallino del gioco e Piatek prima colpisce un palo clamoroso al 33', poi sblocca il risultato con un movimento da attaccante di razza sugli sviluppi di una grande cavalcata di Lazovic sulla fascia sinistra al 42'. In mezzo, l'ex Cracovia trova anche il tempo per un'ammonizione per simulazione dopo un contatto dubbio con Rossettini in area di rigore.

Nella ripresa mister D'Anna deve sostituire subito Tomovic con Depaoli e l'ingresso in campo del terzino rende il Chievo sicuramente più propositivo. Tuttavia, a centrare il bersaglio è ancora la squadra rossoblù: dopo un'altra bella accelerazione di Lazovic sulla sinistra, Pandev è bravo a sfruttare infatti un disimpegno sbagliato della difesa avversaria per battere Sorrentino con un tocco da biliardo al 54'. Stepinski cerca di emulare il suo connazionale e coetaneo Piatek al 68', ma il suo colpo di testa su cross di Depaoli manca di precisione sotto porta e finisce altissimo. Ci pensa quindi Barba a impegnare per la prima volta l'esordiente Radu con un'incornata su calcio di punizione al 76', trovando però l'ottima risposta del portiere rumeno.

È l'ultimo vero sussulto dei gialloblù, costretti ad arrendersi all'attuale capocannoniere della Serie A (sei gol in cinque gare) e a una squadra, il Genoa, che in casa continua ad avere una cosiddetta marcia in più. Togliere il -1 dalla classifica, per il Chievo, sta diventando più difficile del previsto.