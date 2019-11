Tre tentativi per Correa, Acerbi è un muro: i voti di TMW

© foto di www.imagephotoagency.it

MILAN-LAZIO 1-2

Strakosha 6,5 - Errore marchiano in un rilancio che innesca un'occasione di Piatek, poi è attento in più di una circostanza. Sul gol viene beffato da Bastos, aveva già fatto un passo in più.

Bastos 5,5 - Meglio in attacco che in difesa. Prova due discese, una per tempo. La giocata della gara però è l'autogol, un po' sfortunato, anche maldestro.

Acerbi 6,5 - Solido dietro, pericoloso davanti, è il migliore della retroguardia. Difficile da spostare.

Radu 6 - Prende un giallo che rischia di essere un rosso perché di disinteressa del pallone e rifila un calcione secco. Castillejo gli dà qualche noia, Rebic meno.

Lazzari 6,5 - Sembra bip bip che scappa dal Coyote Hernandez. Un assist, tre o quattro ottime giocate, si rammarica quando non sta in piedi sulla pressione dello spagnolo.

Milinkovic Savic 6 - Non si accende granché in avanti, limitandosi al compitino. Però dietro salva su Leao: probabilmente era in fuorigioco, ma meglio evitare di testare il Var.

Leiva 6 - Più o meno lo stesso discorso di Savic, non giganteggia come al solito.

Luis Alberto 7,5 - Parla la stessa lingua calcistica di Correa, si vede. Si diverte ed è un bello spettacolo, chiude in attacco per il doppio infortunio immobile-Caicedo e regala il no look del 2-1. Una meraviglia.

Lulic 6 - Quantità sulla sinistra, qualche affondo, ma è più difensivo rispetto a Lazzari.

Immobile 7 - Gol a parte, il tredicesimo, è sempre pericolosissimo. Sfortunato (dal 63' Caicedo s.v. (dall'82 Cataldi s.v.)).

Correa 7 - Arriva tre volte davanti a Donnarumma: la prima gliela passa, la seconda viene rimontato perché la tocca una volta di troppo, alla terza la spedisce nell'angolino.