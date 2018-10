Tre uomini a centrocampo, tante soluzioni: Allegri e la Juve multiforme

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tre soli centrocampisti di ruolo a disposizione per la sfida di Empoli. Massimiliano Allegri, a causa delle assenze di Khedira ed Emre Can, scopre di avere la coperta un po' corta e probabilmente dovrà affidarsi al doppio mediano, schierandosi con il 4-2-3-1 o il 3-4-2-1 nella trasferta toscana. In rampa di lancio ci sono Cuadrado, Douglas Costa e Bernardeschi, pronti a sfruttare l'occasione per mettere in difficoltà il mister livornese nelle scelte future.

Un problema in ogni caso non eclatante, soprattutto per la grande abbondanza di soluzioni in avanti, ma che riporta alla luce l'esigenza di avere a disposizione un sesto centrocampista, che possa essere utile nelle situazioni di emergenza. La partenza di Marchisio è stata improvvisa e non ha permesso a Marotta e Paratici di correre ai ripari, acquistando un elemento sufficientemente affidabile e utile alla causa di una squadra impegnata su tre fronti e che punta a vincere tutto. Allegri, da buon perfezionista, non vuole lasciare nulla al caso e probabilmente chiederà un rinforzo per gennaio per evitare di ritrovarsi con gli uomini contati nella fase cruciale della stagione. Ma la sua grande capacità di gestione delle risorse e di adattare giocatori e moduli in base alle esigenze fa dormire sonni tranquilli a tutto il mondo bianconero.