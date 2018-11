Tredici giornate e una SPAL spaccata esattamente in due parti

© foto di www.imagephotoagency.it

D'accordo, non era questa la partita da cui la SPAL doveva racimolare punti. Non deve essere la squadra di Semplici, che ha come obiettivo unico e assoluto quello di non retrocedere, ad ostacolare il cammino di una delle squadre più forti d'Europa. Però stasera, in una gara in cui la Juventus ha sempre controllato senza mai dare il tutto per tutto, era lecito aspettarsi qualcosa in più. Quella grinta, quel cuore e quel carattere che da sempre per i ragazzi di Semplici sono un marchio di fabbrica. Invece, l'unica missione in quel di Torino è stata quella di non prendere gol. Magari anche di perdere, ma in modo decoroso. Un qualcosa che alla fine è accaduto, in un match in cui gli spallini non si sono mai affacciati dalle parti di Perin.

Il 2-0 finale è molto più frutto dei meriti della Juventus che dei demeriti degli avversari. E' giusto ribadirlo. Però, se i numeri non mentono ecco che la realtà parla di una SPAL che più dividere queste prime 13 giornate in due parti: 9 i punti conquistati nelle prime 4 partite, 4 i punti conquistati nelle successive 9. Tre dei quali, tra l'altro, arrivati nella Capitale contro la Roma.

Numeri che segnalano di una flessione dopo un inizio sprint. Numeri che spingono a una riflessione: che non vuol dire recriminare per aver perso la partita più difficile della stagionale, ma guardare oltre per ritrovare nelle prossime gare i punti fermi di inizio campionato.