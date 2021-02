Tregua ADL-Gattuso: la vittoria è un segnale che l'avventura di Rino non può finire a metà

La vittoria contro la Juventus vale tanto per il Napoli e, soprattutto, scaccia via un momento complicatissimo in cui tante nubi si erano ammassate sulla testa di Rino Gattuso. Un successo che, secondo il Corriere del Mezzogiorno, sancisce una tregua tra Ringhio e Aurelio De Laurentiis: "É probabilmente il segnale che l’avventura di Rino a Napoli non può finire a metà, vale poco se la vittoria è arrivata al termine di novantasei minuti (recupero compreso) di grande sofferenza. Il successo garantisce la ripresa del morale, racconta anche che questa è una squadra che ha saputo interpretare la partita".