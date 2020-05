Tregua tra la Juventus e Gonzalo Higuain ma il futuro è segnato: verrà ceduto

Gonzalo Higuain domenica tornerà a Torino dopo due mesi passati nella sua Buenos Aires, scegliendo la via della pace con il club dopo le voci che lo vedevano pronto a disertare la convocazione per il rientro in Italia. Il padre dell'attaccante ha dichiarato ieri che vuole arrivare a concludere per intero l'accordo con i bianconeri e dunque restare almeno fino al 2021, ma si tratta di una tregua in vista delle discussioni sul futuro che lo vedranno sicuramente lontano dalla Vecchia Signora. Il giocatore vorrebbe tornare al River Plate, dove verrebbe accolto come eroe di ritorno, ma il problema è che la Juve vorrebbe incassare almeno 18 milioni che è il costo a bilancio del suo cartellino. Lasciarlo andare per meno significherebbe fare una minusvalenza. Per il futuro però c'è ancora tempo, se ne parlerà dopo gli allenamenti e forse la ripresa, con il Pipita che però si riprenderà la Juve solo per un breve periodo prima di dirle addio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.