Trenta milioni per dimenticare Olsen: così la Roma accoglie Pau Lopez

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pau Lopez è il portiere più costoso della storia americana della Roma, più di Alisson e di Robin Olsen. Ha un carattere di fuoco e ha salutato oggi Siviglia, pronto per atterrare nella Capitale. Lunedì le visite mediche, ai biancoverdi venti milioni più una percentuale sulla figura rivendita di Sanabria, che sarà nell'intorno dei sette milioni di euro.

L'addio all'Espanyol Cresciuto nella cantera del club di Barcellona, ha lasciato la Catalogna nell'estate del 2016 per andare in prestito al Tottenham di Mauricio Pochettino dove vede il campo ma in pratica solo dalla panchina e mai da titolare in Premier League. L'addio definitivo, dopo trenta gare nell'anno del ritorno, è la scorsa estate: niente rinnovo, nonostante richieste importanti da club di prima fascia va al Betis per proseguire nella scalata. Fa bene, viene chiamato pure da Luis Enrique ed esordisce con la Spagna da subentrato nel novembre '18 contro la Bosnia.

La Roma Tra cash e rivendita di Sanabria, Lopez costa alla Roma circa 30 milioni totali. E' stato un colpo voluto con forza dal direttore sportivo Petrachi, il giocatore ha rinunciato a una piccola porzione del suo stipendio sui 5 anni e ad alcune pendenze che aveva col Betis. Firmerà per 5 anni e sosterrà lunedì le visite mediche.