Trequarti Roma a rischio addio: da Pellegrini a Mkhitaryan sono tutti in bilico

Il calciomercato della Roma in questo momento assomiglia sempre di più alla mano decisiva di una partita di poker. Sono diverse le situazioni scottanti in casa giallorossa, ma una più di altre tiene comunque in apprensione Fonseca. Stiamo parlando della trequarti della prossima stagione. Già, perché se ora i giocatori a disposizione del tecnico nella posizione dietro a Dzeko sono tre, non è detto che lo siano anche tra qualche mese. Da Pastore a Pellegrini, passando per Mkhitaryan: situazioni tutte diverse, ma ugualmente in bilico.

Il portoghese, tra i tre, ha messo in preventivo di perdere l’ex Psg. Per rendimento e costi, il gioco non vale la candela, ma vorrebbe da Petrachi uno sforzo in più per tenere gli altri due. Mkhitaryan in estate è arrivato con la formula del prestito secco e le recenti buone prestazioni hanno riacceso anche l’interesse di Arteta, tecnico dell’Arsenal, club che ne detiene il cartellino. La volontà del giocatore è chiara: restare nella Capitale, ma serve un accordo economico tra i club che può passare attraverso due strade: un’acquisizione a titolo definitivo subito oppure con un ritorno a Londra, solo momentaneo, per rinnovare con i Gunners e solo successivamente fare rientro nella Capitale nuovamente in prestito. Entrambe sono strade difficilmente percorribili e la paura che non possano concretizzarsi è reale. Altrettanto reale è la non più incredibilità di Lorenzo Pellegrini. Se fino a qualche settimana fa, lui e Zaniolo, sembravano essere i capisaldi del futuro, ora i conti della Roma mettono il club in una posizione nella quale diventa impossibile confermare a ogni costo i due talenti. Lorenzo, inoltre, ha una clausola che lo vedrebbe andar via per poco più di 30 milioni pagabili in due tranche: costo accessibile per ogni top club italiano ed europeo anche sotto crisi da coronavirus. Insomma, Fonseca il rischio che Fonseca si ritrovi senza neanche uno dei suoi trequartisti esiste. Petrachi sta lavorando affinché la coppia del futuro sia rappresentata da Mkhitaryan e Pellegrini, ma la strada è decisamente in salita.