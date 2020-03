Trezeguet ricorda l'arrivo in Italia dopo l'Europeo: "Difficoltà uniche nelle storia"

Nel corso del suo collegamento con JTv di oggi, l'ex bomber bianconero David Trezeguet ha parlato anche del suo arrivo alla Juventus, subito dopo l'Europeo regalato alla Francia con un gol nei supplementari proprio nella finale contro l'Italia: "Io firmo con Bettega due giorni prima dell'inizio dell'Europeo 2000. Per me all'inizio non è stato semplice, in ritiro in Val d'Aosta con i tifosi che in un certo modo non era grati nei miei confronti. Poi pian piano ti ritrovi dentro la storia. Quando gli stranieri sono in difficoltà all'inizio, magari perché vogliono capire l'ambiente e la storia, io dico sempre 'la difficoltà vera è la stata la mia'. Il momento più importante è quando abbiamo vinto il campionato nel 2002, per me era un momento magico avendo vinto pure la classifica cannonieri".