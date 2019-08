Tridente dei sogni come con Di Francesco: il Sassuolo torna a sognare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata chiave, quella di ieri, in casa Sassuolo. Come raccolto da SassuoloNews.net, è andato in scena un incontro fondamentale tra l'entourage di Domenico Berardi e la dirigenza. Un incontro voluto dai dirigenti neroverdi che hanno convocato Seghedoni, agente della scuderia Galli che cura gli interessi del giocatore, e Beppe Galli, per fare il punto della situazione. Quest'anno il numero 25 è stato realmente vicino alla cessione. "Il primo obiettivo era definire il mio percorso di maturazione: fatto. Cambiare mi resta difficile, ma non mi spaventa più: lo farei. Il prossimo obiettivo è giocare in Europa, ma in un club dove io possa sperare di essere utilizzato tanto, se non sempre. Quella è la mia priorità" aveva detto l'attaccante in un'intervista alla Gazzetta dello Sport non molto tempo fa. Un messaggio chiaro: dopo 6 anni, per la prima volta, Mimmo si sentiva pronto al grande salto. Stavolta però ha trovato le porte sbarrate dalla società. Tante, troppe cessioni: i neroverdi non potevano permettersi di perdere anche una delle loro bandiere.

IL TRIDENTE - De Zerbi ha chiesto più volte rinforzi per alzare l'asticella, per trasformare i fatti in parole. I neroverdi sono chiamati agli ultimi sforzi per provare a disturbare le formazioni in lotta per la zona europea. Non sarà semplice perché il livello nella zona medio-alta della classifica si è alzato sensibilmente ma il Sassuolo ci proverà. Ieri lo ha ribadito all'entourage di Domenico Berardi e anche a Gregoire Defrel: il 'bandito', se non ci saranno sorprese, sarà nuovamente neroverdi. Decisivo ancora una volta Roberto De Zerbi, che ha giocato un ruolo fondamentale nella scelta del giocatore. Battute al fotofinish la Sampdoria dell'ex Di Francesco, avversaria sul campo domenica prossima, e l'ambizioso Cagliari del presidente Giulini: oggi potrebbe addirittura arrivare la firma del calciatore francese. La forza del Sassuolo di Di Francesco che arrivò in Europa fu quella di avere un grande tridente: Berardi, Zaza e Sansone. I neroverdi hanno provato a ricostruire un grande attacco: Berardi, Caputo (un vero centravanti) e Defrel, senza dimenticare naturalmente Boga. Un poster importante, da far invidia a tante squadre.

GLI ULTIMI SFORZI - Ora occorrono ulteriori due sforzi da parte della società emiliana: occorre chiudere il discorso per il difensore centrale e poi potrebbe essere utile tornare sul mercato per ingaggiare un nuovo terzino sinistro dopo l'infortunio al menisco occorso a Rogerio. Il tridente c'è, è stato completato. Bisogna acquistare un difensore centrale che dia sicurezza al reparto e Vlad Chiriches potrebbe essere l'occasione giusta: De Zerbi ha fatto crescere tanti calciatori e il difensore del Napoli, dopo sole 6 presenze nella passata stagione, potrebbe rilanciarsi con la maglia del Sassuolo. Da Acerbi a Cannavaro passando per Demiral, Sassuolo ha saputo dare risalto anche a tanti grandi difensori. E' questa la strada che spera di compiere il giovane Gravillon, presentato ieri alla stampa (" Il Sassuolo fa giocare tanti giovani. Io qui posso avere le mie chance e giocarmi le mie carte") ed è questo il percorso che potrebbe intraprendere anche Chiriches, il più vicino a vestire la maglia neroverde. Il Sassuolo riparte dal suo marchio di fabbrica: il tridente dei sogni può far sognare in grande!