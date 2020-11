Tridenti a confronto: Liverpool meglio, ma l'Atalanta segna di più

Quella di domani sera sarà un match molto interessante per quanto riguarda i reparti offensivi. Atalanta e Liverpool giocano entrambi un calcio offensivo, con schemi differenti e con idee di gioco che cambiano, anche se entrambe pressano molto sin dall'inizio della costruzione dell'avversario, costruendo poi il gioco quando il pressing va a segno, alzando il baricentro con un recupero palla sempre più vicino all'area avversaria.

PIÙ TRIDENTE - Salah, Mané e Firmino nella scorsa annata non hanno replicato la stagione fantastica del 2018-19, ma hanno comunque griffato la vittoria di Premier in maniera differente. L'egiziano, pur non straordinariamente da Pallone d'Oro, ha messo a segno diciannove reti. Una in più del senegalese Mané, cercato dal Barcellona a inizio della scorsa estate. E poi c'è Roberto Firmino, il falso nove, totalmente differente rispetto a Zapata nelle movenze e nei compiti, più assistman e finalizzatore, con nove. Insomma, ci sono sei gol in più del Liverpool rispetto al tridente Gomez, Ilicic, Duvan.

MEGLIO L'ATALANTA - Al netto di una difesa che non ha sfidanti - o almeno, non sono paragonabili - il Liverpool ha mandato in gol con meno continuità gli altri calciatori. Perché la forza dei nerazzurri è sì di avere il tridente, ma poi di pescare dalla panchina jolly straordinari: Muriel come primo cambio in attacco, Malinovskyi che è il trequartista che cambia le carte in tavola con il sinistro, Pasalic con gli inserimenti (e qualche volta, come Firmino, da centravanti ombra). Infine Gosens e i suoi - tantissimi - appostamenti sul secondo palo. Più che in attacco la partita si giocherà con le rispettive difese, entrambe in emergenza.