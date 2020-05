Trimboli: "Eriksen e Lukaku in Italia anche grazie alle novità fiscali"

vedi letture

Frank Trimboli, agente di mercato e intermediario della trattativa che ha portato Eriksen all'Inter, è stato intervistato da Sky: "Spero che continui il transito di giocatori dalla Premier all'Italia. Con gli arrivi di Lukaku, Sanchez ed Eriksen che hanno fatto bene, c'è questa voglia per i calciatori di andare anche in altri paesi. In Italia le cose sono cambiate anche grazie al novità fiscali nel vostro paese. Ora conterà molto la volontà delle squadre, perché i giocatori prendono spesso in considerazione la voglia di nuove sfide ma adesso cambieranno i valori di trasferimento e non credo che le società abbiano intenzione di pagare certe cifre. Negli ultimi anni anche la Serie A sta migliorando sui vari aspetti. Mi auguro che si possa tornare come prima".