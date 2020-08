Trincao si presenta a Barcellona: "Vorrei che Messi restasse. Ma non so cosa succederà"

Durante la conferenza stampa di presentazione, il neo acquisto del Barcellona Francisco Trincao ha risposto anche ad una domanda sull'addio di Leo Messi al club: "Non poter giocare con Messi? Non ho ancora parlato con Koeman. Per quel che riguarda Messi ovviamente vorrei che restasse, ma non posso dire niente, vediamo cosa succederà. Non so cosa succederà, io sono qua per aiutare la squadra e per crescere ancora".