Trionfo Chelsea, Ambrosini: "Nel secondo tempo non c'è stata partita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Massimo Ambrosini ha commentato dagli studi di Sky Sport il successo in Europa League del Chelsea a spese dell’Arsenal: “Ha saputo soffrire. Abbiamo descritto il percorso del Chelsea come facilitato dal sorteggio e invece sono andati a prendersi la coppa meritatamente giocando un primo tempo senza grossi acuti, intelligentemente hanno lasciato giocare l’Arsenal ma poi nel secondo tempo quando le maglie della squadra di Emery non c’è stata partita. Se non ci fosse stato Cech sicuramente il punteggio sarebbe stato decisamente più pesante. L’Arsenal è uscito dal campo e il Chelsea non l’ha più lasciato”.