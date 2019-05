Trionfo Chelsea, ancora Hazard: "L'addio? Il club dovrà concordare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Arrivano altre dichiarazioni di Eden Hazard sul proprio futuro. "Nei prossimi giorni ne sapremo tutti di più -ha specificato a RMC Sport in Francia il belga, che a caldo nel post gara ha parlato di addio ai Blues-. Inoltre, non è certo tutto nelle mie mani, il club dovrà essere d'accordo", ha chiosato. Però il domani al Real Madrid è già segnato per il belga.