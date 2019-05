Trionfo Chelsea, Emerson: "Contento di aver aiutato la squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Chelsea Emerson Palmieri ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria dell'Europa League contro l'Arsenal: "Sono molto contento di aver aiutato la squadra con l'assist. Sono molto contento ma di più per il titolo".

Che peso ha questa vittoria per te?

"Non è stata una stagione facile. E' cambiato allenatore, abbiamo avuto alti e bassi. Ad inizio stagione avevamo come obiettivo di vincere l'Europa League e andare in Champions. Ci siamo riusciti e sono contento. Sono emozionato perchè quattro mesi fa non pensavo di giocare la finale da titolare. Ci sono riuscito a sono contento di aver aiutato la squadra con l'assist".

Ora c'è la Nazionale.

"Abbiamo due, tre giorni di riposo. Sfruttiamoli poi si torna al lavoro".

Sarebbe un peccato perdere Sarri?

"Hai visto il risultato e cosa abbiamo fatto questa stagione. Non era facile, siamo arrivati terzi, siamo arrivati in finale di Coppa di Lega e abbiamo vinto l'Europa League. Cosa devo dire?".