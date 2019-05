Trionfo Chelsea, Hazard ufficializza l'addio: "E' tempo di una nuova sfida"

© foto di Imago/Image Sport

"Credo che questo sia un addio. Il miosogno era giocare in Premier League, forse è tempo per una nuova sfida". Eden Hazard ufficializza così la sua partenza dal Chelsea: lo attende il Real Madrid, per avverare dunque i desideri di Florentino Perez e di Zinedine Zidane. Hazard lo ha ammesso a fine gara ai canali dell'Europa League.