Trionfo Chelsea, Maurizio Sarri e un messaggio finale alla Juventus

Chi nei social vive o chi quanto meno li frequenta, certamente ha già notato la banale e facile ironia. Maurizio Sarri è l'uomo giusto per la Juventus perché è capace di vincere le finali. Tant'è. Quella dell'allenatore del Chelsea è stata una serata perfetta: scelte giuste, uomini al loro posto, una vittoria meritata. Forse l'ultima thule, ma un gioco orchestrato e ben disegnato. Chiaro che i dubbi non mancano, tra chi discute lo stile Juventus che non collima con quello di Sarri e un'impronta tattica che per adesso ha portato all'allenatore toscano il primo trofeo della carriera ad alto livello. Basterà per convincere Andrea Agnelli? Intanto il numero uno della Juventus era a Baku. Ufficialmente come numero uno della ECA ma ne ha approfittato anche per un saluto mattutino con il tecnico dei Blues. Che intanto ha dato una prima dimostrazione. O forse l'ultima. La finale europea, anche se di quella che conta meno, ma che conta tanto lo stesso.