Trionfo Chelsea, numeri da sogno di Hazard coi Blues. Prima dell'addio

Un addio scritto e ammesso. "E' tempo per una nuova sfida". Eden Hazard ha già salutato il Chelsea, lo attende il Real madrid. Per il belga, numeri da record in sette stagioni coi Blues. 352 partite, 110 reti, 92 assist. 2 Premier League, 1 FA Cup, 1 EFL Cup, 2 Europa League, un titolo di miglior giocatore dell'anno nel 2015 e per 4 volte nell'undici stagionale.