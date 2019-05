Trionfo Chelsea, Pedro: "Stagione da dieci, spero che Sarri resti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della finale di Europa League vinta contro l'Arsenal, Pedro ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' un'emozione bellissima, siamo molto contenti di aver vinto l'Europa League. Abbiamo giocato molto bene".

Hai tenuto il conto dei gol realizzati in finale dal Barcellona a oggi?

"Tanti gol, uno dopo l'altro. Sono molto contento per me e per la mia carriera. E' sempre bello segnare, ora dobbiamo goderci il momento con i tifosi".

Che voto daresti alla stagione in Europa League?

"Secondo me, dieci. Non abbiamo perso neanche una partita. E' bello vincerla in finale contro l'Arsenal, squadra forte con ottimi giocatori".

Sarri resterà?

"Spero di sì. Spero che Sarri continui al Chelsea perchè è un ottimo allenatore. Sono contento per lui".