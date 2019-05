Trionfo Chelsea, Roma fa i complimenti agli ex. I tifosi non gradiscono

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Roma, tramite i propri account social, si è complimentata con Emerson Palmieri e Antonio Rudiger per la vittoria dell'Europa League. "Congratulations to @emersonpalmieri and @ToniRuediger on winning the @EuropaLeague tonight in Baku 👏". Arrivano subito i ringraziamenti da parte dei tifosi a giro per il Mondo dei Blues mentre quelli giallorossi non la prendono bene. "Quelli che vendiamo vincono..." è la risposta media su Twitter.