Tra le situazioni da seguire nel calciomercato attuale c’è anche quella legata al promettente terzino del Sassuolo Alessandro Tripaldelli. Il contratto del classe 1999 scadrà infatti nel giugno del 2022, e la recente decisione di rifiutare il rinnovo di contratto con gli emiliani va a evidenziare un punto di rottura nei discorsi con la società. La conferma arriva dal rifiuto opposto dal giocatore alle ipotesi di trasferimento in prestito che sono state ventilate, il nazionale Under 21 prenderà in considerazione solo offerte per cambiare maglia a titolo definitivo (il Sassuolo lo valuta attorno tra i 2 e i 3 milioni). Tra i club che osservano con interesse l’evoluzione della situazione c’è anche il Torino in serie A, oltre che il Southampton in Premier League. Per l’ex primavera della Juventus si prospetta una sessione di mercato ricca di evoluzioni.