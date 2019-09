© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

One man show al Mapei Stadium. Domenico Berardi firma la sua tripletta personale e manda al tappeto la Sampdoria. Stavolta il capitano neroverde fa tutto da solo e scarica un gran sinistro da fuori, che inganna Audero anche a causa di un rimbalzo. Seconda tripletta in carriera ai blucerchiati per l'attaccante calabrese, Di Francesco dovrà cambiare qualcosa all'intervallo se vorrà evitare la seconda disfatta consecutiva.