Tripletta di Dybala, ancora dal dischetto: Benevento-Juventus 2-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Segna ancora Paulo Dybala e la Juventus torna in vantaggio per la terza volta a Benevento. L'argentino batte Puggioni per la seconda volta dal dischetto e realizza la sua tripletta personale. Spiazzato l'ex portiere della Sampdoria, che si tuffa sulla destra. Penalty concesso per un fallo di Viola su Higuain molto contestato dai giocatori sanniti, ma Pasqua è stato irremovibile.

