Trippier, indizio di mercato? Moglie a Napoli, Ancelotti: "Bella da visitare"

Il Napoli valuta la possibilità di ingaggiare Kieran Trippier e lo stesso terzino destro classe '90 del Tottenham valuta la possibilità di trasferirsi all'ombra del Vesuvio. Sky Sport fa infatti sapere che nella città partenopea è stata avvistata Charlotte Trippier, moglie del calciatore, per il quale il club ha già presentato una prima offerta. La signora Trippier è stata in Italia per vedere la città, le strutture e le scuole per i bambini. Intanto Carlo Ancelotti, interrogato sulla presenza della moglie del calciatore a Napoli, in conferenza ha provato a minimizzare usando la sua classica ironia: "Sento della moglie di Trippier in città, ma Napoli è una bella città da visitare".