Tripudio Chelsea a Baku: 4-1 all'Arsenal, Sarri alza l'Europa League

Ci si aspettava una finale tirata, equilibrata. Lo è stata per un tempo, poi il tanto bistrattato Sarri-ball è uscito fuori in tutto il suo splendore, travolgendo l'Arsenal e regalando al Chelsea una notte magica e a Sarri un trofeo, 16 anni dopo la Coppa Italia di Serie D col Sansovino.

KANTE RECUPERA Un infortunio al ginocchio rimediato nell'allenamento di sabato sembrava mettere ko N'Golo Kanté per la finalissima. Sarri riesce a recuperarlo e lanciarlo dal primo minuto. Avanti con lo stesso assetto difensivo visto contro l'Eintracht, così come l'attacco che vede il capocannoniere del torneo Giroud preferito a Gonzalo Higuain. Emery conferma la squadra vista contro il Valencia, quindi fra i pali fiducia a Cech che ironia del destino chiude la sua carriera contro il suo passato e al tempo stesso il suo futuro: appesi i guantoni al chiodo sarà direttore sportivo del Chelsea.

EQUILIBRIO NEL PRIMO TEMPO Inizio di marca Arsenal: Kepa non è impeccabile su una respinta regalando ad Aubameyang la prima occasione dopo 9 minuti. Al 19' contatto Lacazette-Kepa con Rocchi che sceglie di lasciar correre: il VAR gli darà ragione. Xhaka e Kolasinac ci provano dalla distanza. Dopo la mezz'ora di marca gunners si vede il Chelsea con Giroud che spreca due occasioni ed Emerson Palmieri che impegna Cech. Duplice fischio, finale ancora incertissima.

CHELSEA A VALANGA Ripresa di tutt'altro tenore. Il Chelsea scende in campo con un altro atteggiamento, l'Arsenal sembra invece non rientrare dagli spogliatoi: al 50' Giroud sblocca la partita, testa vincente su cross di Emerson Palmieri. Ed è come se si fosse stappato il tappo di una bottiglia di Champagne mentre la si agita: è una vera e propria esplosione del Chelsea, che trova il raddoppio con Pedro dieci minuti più tardi e il tris con Hazard su rigore, per fallo in area sullo stesso Pedro. Le uniche armi a disposizione di Emery sono i cambi: esce Torreira, entra Iwobi che due minuti dopo l'ingresso in campo trova il jolly da fuori area: 3-1 al 70'. Due minuti dopo è ancora Hazard, dopo una triangolazione con Giroud, ha trovare la doppietta e il 4-1 definitivo. È il tripudio del Chelsea, che torna a vincere l'Europa League dopo 6 anni, ultima edizione alla quale aveva partecipato. In entrambe le occasioni c'era Eden Hazard, che idealmente chiude un cerchio della sua avventura al Chelsea. Molto più breve l'esperienza di Maurizio Sarri: un terzo posto e la vittoria nella competizione europea. Proprio come Rafa Benitez nel 2013. E come il tecnico spagnolo non basterà questo score per mantenere la sua panchina. Ma per togliergli l'etichetta di "perdente", questo sì.