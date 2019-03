Tris Bologna, questo è buono. Orsolini sfrutta l'ennesimo assist di Palacio

© foto di PhotoViews

Ancora Bologna, ancora emozioni al Grande Torino: altro assist eccezionale di Palacio, salito in cattedra in questa ripresa grazie agli spazi che la difesa del Torino concede nel tentativo di pareggiare i conti, il quale serve alla perfezione l'inserimento di Orsolini, abile a insaccare alle spalle di Sirigu con un sinistro preciso che beffa il portiere granata in uscita. Brutto pallone perso da Rincon, con Soriano che da il la all'azione del tris a pochi minuti dal secondo gol annullato della gara per il Bologna, per millimetrico fuorigioco di Sansone. Ora invece è tutto buono, 1-3 e tre punti che prendono la strada dell'Emilia.