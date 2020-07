Tris di vittorie per la Sampdoria, ora la salvezza è ad un passo. Parma sempre più in crisi

Le spiagge dorate della salvezza non sono mai state così vicine per la Sampdoria e per Claudio Ranieri grazie al terzo successo consecutivo raccolto dalla squadra genovese, che oggi ha raccolto lo scalpo del Parma: ducali travolgenti nel primo tempo, concluso in vantaggio 2-0 e totalmente involuti nella ripresa, che termina con un parziale di 0-3 per gli ospiti, dunque vincitori della contesa per 3-2. Ancora rimandato lo scatto salvezza per la squadra di D'Aversa, mentre per Ranieri i festeggiamenti potrebbero arrivare proprio nel derby contro il Genoa del prossimo turno.

Buono l'approccio alla sfida della squadra di casa, che vuole regalare ai tifosi, purtroppo non presenti nell'impianto, il primo successo al Tardini del dopo lockdown: le prime conclusioni di Hernani e Brugman sono però decisamente sballate e per Audero non c'è alcun rischio. Esito molto diverso invece quando Gervinho ha l'occasione di fare male: su angolo scodellato al centro l'ivoriano raccoglie il colpo di testa di Caprari, vince il rimpallo con Murru e batte Audero con una fucilata che si infila sotto la traversa. Lo stesso Caprari segnerebbe anche il suo primo gol in maglia crociata appena cinque minuti dopo, salvo vederselo annullare per suo stesso fuorigioco. La Samp reagisce solo in chiusura, con un bell'inserimento di Jankto, successivo assist per Quagliarella e conclusione a lato da ottima posizione. Ma è praticamente solo Parma, che realizza anche il bis a fine frazione: Kulusevski fa quello che vuole a destra, il suo cross teso in mezzo viene spinto in porta direttamente da Bereszynski, rendendo inutile l'intervento di Gervinho. Che poco dopo sfiora anche il 3-0, di fronte ad una Sampdoria totalmente in bambola.

Comincia in modo diametralmente opposto la ripresa: Sampdoria totalmente trasformata e Parma sulle gambe, col gol che riapre la sfida che arriva subito. Lo realizza Chabot, abile a superare nello stacco Kurtic e insacca sul cross da corner di Maroni, uno dei cambi effettuati da Ranieri. Cambia anche D'Aversa poco dopo, inserendo Inglese e Barillà, ma il Parma si è ormai spento e Quagliarella non lo perdona: bravo Thorsby ad irrompere centralmente e poi scaricare per l'attaccante, che col destro trova una traiettoria incredibile in grado di beffare Sepe. Ma non è finita: la difesa ducale è totalmente ferma, così lo stesso Quagliarella e Bonazzoli confezionano il sorpasso, combinando bene in area e mandando l'ex Inter alla conclusione vincente davanti all'incolpevole Sepe. La reazione ducale è tutta in un velleitario tiro di Barillà dai 30 metri, Audero non ha difficoltà a bloccare e blindare un successo che sa fortissimamente di salvezza per i blucerchiati.