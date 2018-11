Tris Inter: ancora Gagliardini a segno, Genoa in ginocchio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter firma il tris contro il Genoa. Al 49' ci ha pensato ancora Roberto Gagliardini a segnare, dopo la rete che aveva sbloccato la situazione al 14': colpo di testa del centrocampista, palla che termina sui piedi di Ivan Perisic ma Radu è bravissimo a salvare la propria porta. Arriva Gagliardini, però, a ribadire in rete. Per l'Inter si tratta del 3-0, la gara è sempre più in discesa.