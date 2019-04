© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter non si ferma e anzi dilaga: 3-0 al Genoa, il tris è servito sull'asse più caldo dello spogliatoio nerazzurro. Assist di Mauro Icardi, gol di Ivan Perisic. Bel recupero di Nainggolan a centrocampo, gran giocata di Icardi sulla trequarti e palla filtrante per Perisic. Il croato, a tu per tu con Radu, non sbaglia: 3-0 Inter, ennesimo messaggio dello spogliatoio nerazzurro. Da segnalare l'esultanza di Spalletti e anche l'abbraccio tra i due giocatori in campo.