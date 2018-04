Tris Liverpool, Guardiola trema. A segno Sadio Mané

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trema il Manchester City di Guardiola, in completa balia del Liverpool ad Anfield: terzo gol in poco più di mezz'ora da parte dei Reds, ancora una volta decisivo Salah. L'egiziano vede l'inserimento in area di Sadio Mané: cross morbido per il numero diciannove, che sovrasta Otamendi e fa 3-0.