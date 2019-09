© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche Roberto Inglese partecipa alla festa del Parma, vicinissimo al primo successo di questa Serie A: stavolta fa tutto Gervinho, servito da un gran pallone in profondità proprio del numero nove. L'ivoriano temporeggia, poi fa fuori secco Samir e crossa teso al centro dove il compagno d'attacco era accorso, incrociato col sinistro alle spalle di Musso. Ora si fa durissima per l'Udinese, sbilanciata e a rischio in ogni contropiede gialloblù.