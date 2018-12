Trofeo Kopa, Kluivert sul podio. Cutrone-Donnarumma nella Top10

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oltre al Pallone d'Oro, questa sera a Parigi è stato annunciato anche il vincitore del Trofeo Kopa 2018. Al primo posto come noto troviamo Kylian Mbappé, ma nell Top10 troviamo anche tanta Italia. Al nono posto, a pari merito, ci sono Amadou Haidara del Salisburgo e Ritsu Doan del Groningen. Ottavo posto per il talentino del Lione Houssem Aourar, quindi Patrick Cutrone del Milan in settima piazza. Davanti al rossonero Trent Alexander-Arnold del Liverpool e il compagno di squadra Gigio Donnarumma. Al quarto posto Rodrygo del Santos, mentre sul gradino più basso del podio troviamo il romanista Justin Kluivert. Chiude la classifica, al secondo posto, Christian Pulisic del Borussia Dortmund.

Questa la classifica completa del Trofeo Kopa, una sorta di Pallone d'Oro per gli Under 21:

1 - Kylian Mbappé

2 - Christian Pulisic

3 - Justin Kluivert

4 - Rodrygo

5 - Gianluigi Donnarumma

6 - Trent Alexander-Arnold

7 - Patrick Cutrone

8 - Houssem Aourar

9 - Ritsu Doan

9 - Amadou Haidara