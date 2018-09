Troppa Juve, il Bologna non c'è: 2-0 all'intervallo. Dybala-Matuidi in gol

© foto di www.imagephotoagency.it

Troppa Juve per un Bologna molto modesto. Bianconeri in vantaggio per 2-0 all’intervallo: ci pensano, nel giro di quattro minuti, Paulo Dybala e Blaise Matuidi. Al 12’ l’argentino ribatte in rete una respinta di Skorupski su tiro di Matuidi, che al 16’ può a sua volta infilare il portiere polacco ex Roma. Da quel momento in poi, solo accademia juventina, o quasi: i ragazzi di Allegri non costruiscono altre occasioni da gol clamorose, ma non lasciano alcuno spiraglio al Bologna. 75% di possesso palla bianconero, un solo tiro in porta dei padroni di casa. Partita, fin qui, senza storia.