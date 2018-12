Troppa Juventus per la Fiorentina: all'Artemio Franchi finisce 0-3

Fiorentina-Juventus 0-3 (31' Bentancur, 69' Chiellini, 79' rig. Ronaldo)

La Juventus continua la propria inarrestabile corsa ed espugna il Franchi di Firenze con un netto 3-0. Un risultato pesante per la Fiorentina di Pioli, che per larghi tratti della gara ha provato a fare gioco e a mettere in difficoltà i bianconeri. Di Bentancur, Chiellini e Ronaldo le reti della sfida.

PARTE FORTE LA VIOLA - Avvio di gara a tinte gigliate, con la Fiorentina che punta tutto sull'intensità ed il pressing alto. E la scelta pare ottimale, visto che la Juventus fatica a prendere le misure e ad alzare il baricentro. La prima conclusione, dopo 2 minuti scarsi, è di Benassi. Ma la Juve controlla senza tanti problemi.

PROTESTE JUVE - Dopo la sfuriata viola iniziale, la Juve prende campo, alza il baricentro e inizia a creare problemi alla difesa gigliata. E protesta con l'arbitro Orsato. Nel primo caso per un tocco involontario di mano di Biraghi su cross di De Sciglio. L'arbitro va a rivedere e giustamente lascia correre. Pochi minuti dopo è CR7 a chiedere il rigore per un corpo a corpo con Pezzella. Ma Orsato, perfettamente piazzato, invita il portoghese a rialzarsi senza ulteriori proteste. Ma l'inerzia è dalla parte della Juve e infatti al 31esimo arriva il gol.

BENTANCUR DI CLASSE - A sbloccare il risultato è Rodrigo Bentancur. L'uruguayano parte centrale palla al piede, scarica su Dybala che chiude il triangolo e trova il centrocampista solo al limite dell'area. Sguardo verso Lafont e palla sul palo lontano col mancino, con la difesa viola presa alla sprovvista dalla percussione del numero 30. La Fiorentina non sembra comunque accusare il colpo, almeno mentalmente, e ci prova con Simeone. Ma il Cholito non riesce ad impattare da pochi metri. Negli ultimi minuti della prima frazione la Juve torna a spingere e va vicina alla rete prima con Ronaldo, poi con Cancelo. Ma la palla finisce fuori in entrambe le circostanze.

LA FIORENTINA NON MOLLA - Dopo l'intervallo la squadra di Pioli rientra in campo ancora con ancora più carica agonistica. E va più volte vicino al gol nei primi 15-20 minuti della ripresa. Chiesa ci prova da dentro l'area (su assist di Gerson) e da fuori, ma Szczesny è sempre attento. Il pressing viola porta anche Veretout al tiro, ma anche in questo caso il portiere polacco è ben piazzato e blocca la conclusione senza problemi. E la furia viola inizia a spegnersi.

LA JUVE DILAGA - La Juventus, come successo nel primo tempo, dopo 15-20 minuti di difficoltà prende in mano le redini della gara. Cancelo, travestitosi da ala, conquista un calcio di punizione dal limite che Ronaldo spara sulla barriera. Ma il raddoppio è questione di minuti e arriva con Giorgio Chiellini: Cuadrado ributta in mezzo un pallone spazzato dalla difesa viola e Chiellini, in spaccata, conclude a rete. Lafont para ma il rimbalzo porta comunque il pallone in fondo alla rete. E dopo pochi minuti, siamo al 79esimo, la Juve dilaga con Cristiano Ronaldo su calcio di rigore dopo un mani di Edimilson.

FINALE SENZA SUSSULTI - Sullo 0-3 la partita è praticamente finita e ultimi 10 minuti servono solo per concedere un po' di riposo a CR7 e rivedere in campo Thereau da una parte e Kean dall'altra. Ma il risultato, al novantesimo, è ancora 0-3.