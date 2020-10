Troppa nebbia al Mapei: Sassuolo-Torino senza goal line technology

C’è da augurarsi che in Sassuolo-Torino non vi sia alcun gol fantasma. La fitta nebbia scesa sul Mapei Stadium, infatti, impedirà l’utilizzo della tecnologia: niente goal line technology, nella partita in corso di svolgimento in questi minuti e che ha appena superato il 10’ di gioco.