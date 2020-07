Troppe rimonte per la Juve, Sarri: "Tutti sono stanchi, non è normale giocare a luglio"

Le tante rimonte subite in questa stagione continuano a preoccupare i tifosi della Juventus. Maurizio Sarri, tecnico bianconero, non fa drammi nella conferenza stampa alla vigilia della gara scudetto contro la Sampdoria: “Non ho mai pensato a cali fisici, contro l’Udinese abbiamo corso 11 km. Poi tutte le squadre sono stanche, non è così semplice scaricare e ricaricare per partite così ravvicinate. I riferimenti, in questo momento, sono diversi da quelli soliti: non era mai normale giocarsi la stagione a luglio, è un periodo atipico. Non abbiamo mollato, ma dobbiamo trovare la forza per arrivare all’obiettivo”.

