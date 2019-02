Troppi infortuni? La Lazio si affida alla maga serba Mirjana Kovacevic

© foto di Federico Gaetano

La chiamano maga per la sua capacità di ridurre incredibilmente i tempi di recupero degli infortuni muscolari, ma in realtà Mirjana Kovacevic è una dottoressa più che celebre tra i calciatori. Si trova a Belgrado, in Serbia, ed è proprio lì che si sono recati i tanti infortunati della Lazio Luis Alberto, Berisha, Milinkovic, Bastos e Durmisi. L'unico a rimanere in Italia è stato Marco Parolo, gli altri hanno scelto di affidarsi alle cure della maga serba che può vantare un curriculum di tutto rispetto arricchito da un'esperienza da giramondo e dai tanti calciatori che sono passati per il suo studio: Srna, De La Pena, Stankovic, Aquilani, Van Persie, Kolarov, Mascherano, Torres, Diego Costa.

La dottoressa Kovacevic utilizza un metodo da lei ideato che consiste in un massaggio coadiuvato dall’uso di un rullo e un gel naturale ricavato dalla placenta di cavallo. Contestualmente al massaggio, il paziente viene anche esposto ad un flusso di energia elettrica ad alta frequenza, che favorirebbe la rigenerazione del tessuto muscolare danneggiato. Il trattamento può variare da 1 a 7 giorni, passati i quali “il tessuto muscolare del paziente risulterà completamente rigenerato”, che potrà essere verificato per mezzo di una risonanza magnetica. A quanto pare, a dare l'input è stata la stessa società in accordo con lo staff medico, desiderosa di svuotare al più presto l'infermeria. A breve si saprà se l'incantesimo della maga ha effetto.