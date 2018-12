Troppo pessimismo, Gattuso “ringhia” contro tutti

Gennaro Gattuso non ci sta e passa al contrattacco. Troppe critiche, secondo l’allenatore del Milan che non vince dal 2 dicembre scorso contro il Parma, e chiede all’ambiente di essere più clemente con la squadra: “’C’è troppo pessimismo. E' vero che potevamo fare il salto di qualità e non l'abbiamo fatto, ma respiro un'aria che non mi piace. Anche quando eravamo quarti sembrava quasi scontato e che questa squadra dovesse fare di più in termini di posizioni in classifica”, ha detto a Milan Tv nella serata di ieri. “Bisogna anche capire che tipo di giocatori abbiamo e che tipo di giocatori ci sono venuti a mangiare. Sembra che tutto quello che si fa è tutto da buttare via e penso che anche i giocatori percepiscano tutto questo".

L’allenatore sa di giocarsi molto domani sera contro la Spal, e in caso di insuccesso potrebbe arrivare anche l’esonero, dopo un mese di dicembre disastroso sotto l’aspetto dei punti conquistati. Gattuso però non molla il colpo e chiede una reazione ai suoi ragazzi, vedendo ancora uno spiraglio di fiducia: “Il nostro Scudetto è arrivare in Champions League e noi abbiamo il dovere di mettere qualcosa in più tutti noi. La nostra bravura dev'essere arrivare in primavera ed essere attaccati a questo Champions, per giocarci qualcosa di importante”. Contro la Spal il Milan sarà ancora pieno di assenze, e mancherà ancora Suso a causa di un’infiammazione al pube. Ma tutto l’ambiente chiede una reazione al gruppo rossonero, tanto che ieri a Milanello sia Maldini che Leonardo hanno presenziato per dare la scossa prima dell’ultima sfida del 2018.