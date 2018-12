Troppo turnover, la macchina Juventus si blocca. CR7 a parte

© foto di www.imagephotoagency.it

Poteva essere l'ennesimo pomeriggio da sbornia vincente. Se Bonucci non fosse stato in fuorigioco sul colpo di testa di Alex Sandro, all'ultimo minuto, con un fuorigioco netto giustamente ravvisato da Banti. Oppure se Djimsiti, tra i peggiori in campo, non avesse sbucciato il cross di Cristiano Ronaldo, togliendo dalla disponibilità di Mandzukic il pallone del 2-3. Le note positive, in casa Juventus, ci sono: dall'ennesima rimonta, quasi del tutto completata, all'imbattibilità quando la squadra rimane in dieci uomini. Il solito Cristiano Ronaldo, oppure Mandzukic che, in una giornata abbastanza anonima, riesce comunque a metterci la testolina per l'assist del comapgno d'attacco.

La realtà è che Allegri ha ruotato molto, troppo, nei giocatori a sua disposizione. Con un centrocampo inedito, molta sostanza e poca geometria, più un attacco che si è inceppato e non ha creato granché, almeno fino all'entrata in campo di Ronaldo. Vero è che dopo sei minuti la Juventus poteva essere 2-0, con il classico ombrellino nel long drink, ma poi si è rifugiata in se stesso, uscendo con furore solamente dopo avere subito il secondo gol di Duvan Zapata, al nono timbro in campionato. I punti di vantaggio salgono a 11, in attesa di Inter-Napoli di stasera.