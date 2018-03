Trotta: "Contento di aver migliorato lo score della passata stagione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marcello Trotta, attaccante del Crotone, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale dei pitagorici: "Abbiamo lavorato bene in questi giorni, sfruttando la pausa per mettere benzina nelle gambe. Sono contento di aver migliorato lo score della scorsa stagione ma so di poter dare di più alla squadra, soprattutto in questo rush finale che sarà molto duro da affrontare. Sarà una lotta fino alla fine, tante squadre vogliono togliersi dalla zona retrocessione ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e a fare più punti possibili. Contro la Roma abbiamo offerto una buona prestazione, ci è mancata cattiveria sotto porta. Abbiamo proposto sempre un buon gioco e creato tanto nelle ultime partite, la differenza la fa mettere la palla in porta. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto e ci lavoreremo".